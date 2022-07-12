Мужчина поймал выпрыгнувшего из окна пса в Перу

Удивительный случай произошел в Перу. Мужчина поймал на руки собаку, которая выпрыгнула из окна. Спасение попало на видео.

Оказалось, что животное увидело хозяина через окно и решило быстрее его встретить. К счастью, собака не пострадала. А хозяин установил на окнах решетки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.