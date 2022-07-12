Жители Люберец пытались спасти кота, застрявшего на 15 этаже

В Люберцах кот выбрался на подоконник 15 этажа, а окно за ним захлопнулось. Жители заметили питомца и полтора часа держали натянутые покрывала – кто из окон квартир, кто у подъезда. Это делали на случай, если кот сорвется вниз.

Однако все обошлось благополучно. Домашнее животное дождалось хозяев и те вернули его в квартиру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.