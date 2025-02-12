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12 февраля, 08:00

Общество

Более 35 тысяч кошек и собак из приютов Москвы нашли хозяев с 2010 года

Более 35 тысяч кошек и собак из приютов Москвы нашли хозяев с 2010 года

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Более 35 тысяч кошек и собак из городских приютов Москвы нашли новых хозяев. Такого результата удалось достичь за период с 2010 года.

Как отметили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы, в каждом приюте животных прививают, за их здоровьем следят ветеринары, а волонтеры и кинологи проводят занятия и тренировки. Перед тем, как забрать питомца себе домой, с ним можно познакомиться. К примеру, в приютах есть возможность взять животное на прогулку и поиграть с ним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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