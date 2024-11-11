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Новости

11 ноября, 15:15

Новости

Новости регионов: рысь сняли с опоры ЛЭП в Хакасии

Новости регионов: рысь сняли с опоры ЛЭП в Хакасии

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В Хакасии с опоры ЛЭП сняли рысь. Местные жители увидели животное возле частного сектора и вызвали инспекторов Охотнадзора. Столб не был подключен к питанию, однако слезть самостоятельно хищница не могла. Специалисты предположили, что загнать ее наверх могла стая собак. Животное отвезли в Центр живой природы в Абакане.

Серьезная авария произошла на мосту в Приморье. Грузовик на скорости задел машину охраны и влетел в стоящий внедорожник, водитель которого остановился из-за взрыва колеса. Удар был настолько сильным, что водитель грузовика вылетел на дорогу через лобовое стекло. Он получил серьезные травмы. Также пострадали водитель и пассажир внедорожника.

В Республике Хакасия задержали конокрадов. Мужчины украли лошадей с пастбищ. Выяснилось, что двоих они забили на мясо, еще одну отдали в счет долга. Остальные разбежались. Нескольких уже удалось найти. Мужчин заключили под стражу.

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