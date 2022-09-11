Раненому белому медведю с острова Диксон сделали томографию. О состоянии медведя написала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

У мишки множественные ранения картечью или дробью – металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник. Также врачи обнаружили перелом ребер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.