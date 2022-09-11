Новости мира: королевских пчел уведомили о смерти Елизаветы II

07:30
Королевских пчел, проживающих на территории Букингемского дворца, уведомили о смерти Елизаветы II. Дворцовый пчеловод лично прошептал им эту скорбную новость. Он также попросил насекомых хорошо относиться к новому монарху Карлу III. А ульи в знак траура обернули черными лентами. По словам пчеловода королевской семьи, это давняя традиция, которую соблюдают уже несколько столетий. Считается, что если так не сделать, то пчелы могут перестать давать мед или вообще погибнуть или покинуть дом.
Природа устроила световое шоу жителям французского Монпелье. В Сети появились кадры впечатляющей грозы. Вспышки освещали темное небо, сквозь тучи пробивались молнии и раздавалась громовая музыка.
Матч чемпионата Испании прервали из-за остановки сердца у болельщика. Произошло это за 10 минут до конца основного времени игры между клубами "Кадис" и "Барселона". Когда человеку стало плохо, вратарь "Кадиса" побежал за дефибриллятором и доставил его на трибуну. А полузащитник команды помог нести носилки. В итоге состояние болельщика удалось стабилизировать, его увезли в больницу. Матч возобновили спустя 50 минут. "Барселона" выиграла со счетом 4:0.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: