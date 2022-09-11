Новости мира: королевских пчел уведомили о смерти Елизаветы II

Королевских пчел, проживающих на территории Букингемского дворца, уведомили о смерти Елизаветы II. Дворцовый пчеловод лично прошептал им эту скорбную новость. Он также попросил насекомых хорошо относиться к новому монарху Карлу III. А ульи в знак траура обернули черными лентами. По словам пчеловода королевской семьи, это давняя традиция, которую соблюдают уже несколько столетий. Считается, что если так не сделать, то пчелы могут перестать давать мед или вообще погибнуть или покинуть дом.

Природа устроила световое шоу жителям французского Монпелье. В Сети появились кадры впечатляющей грозы. Вспышки освещали темное небо, сквозь тучи пробивались молнии и раздавалась громовая музыка.

Матч чемпионата Испании прервали из-за остановки сердца у болельщика. Произошло это за 10 минут до конца основного времени игры между клубами "Кадис" и "Барселона". Когда человеку стало плохо, вратарь "Кадиса" побежал за дефибриллятором и доставил его на трибуну. А полузащитник команды помог нести носилки. В итоге состояние болельщика удалось стабилизировать, его увезли в больницу. Матч возобновили спустя 50 минут. "Барселона" выиграла со счетом 4:0.

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