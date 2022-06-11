В Москве заработали передвижные кабинеты красоты и здоровья для собак. Они есть возле 29 территорий, на которых сейчас обустраивают площадки для выгула.

Навести красоту можно бесплатно, но предварительно надо записаться на сайте. Среди услуг – стрижка и чистка ушей, подбор средств для домашнего ухода, а еще советы от врачей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.