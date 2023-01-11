Московский зоопарк показал, как бычок Гаврюша лакомится елкой

Сотрудники Московского зоопарка показали, как бычок Гаврюша перекусывает елочкой. Там за время каникул собрали около тысячи хвойных деревьев.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк можно будет бесплатно посетить за подарок для животных с 13 по 15 января. Пункты приема зооподарков будут работать три дня с 10:00 до 16:00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро "Баррикадная".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.