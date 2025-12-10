Москвичей предупредили о лисах во дворах домов. Как рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, у животных начался брачный период.

Они стали менять привычные маршруты и терять осторожность, из-за чего могут заходить даже во дворы многоэтажек. Также они могут начать громко лаять. При встрече с животным специалисты порекомендовали сохранять дистанцию.

