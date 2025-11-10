Форма поиска по сайту

10 ноября, 11:30

В московские музеи будут пускать с домашними питомцами

В московские музеи будут пускать с домашними питомцами. Там появятся специальные зоны с лежанками, мисками с водой и лакомствами. Подробности рассказали в департаменте культуры.

Изменения коснутся пяти площадок. Новинки уже появились в Московском музее современного искусства и Музее Москвы. Также в пилотную программу вошли Музей Николая Островского, объединение "Выставочные залы Москвы" и Музей Сергея Есенина.

В перспективе к проекту смогут присоединиться другие площадки. Правила посещения с животными музеи определяют самостоятельно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария Рыбакова

