Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 08:45

Общество

Владельцам домашних животных напомнили о штрафах за неправильное захоронение

Владельцам домашних животных напомнили о штрафах за неправильное захоронение

Осьминог напал на российского дайвера в Турции

Собака осталась без хозяина и два года ждала его в разных местах в Москве

Столичные ветеринары назвали самые редкие клички домашних питомцев

В Московском зоопарке появились редкие египетские шипохвосты

Сельскохозяйственные животные стали появляться в городских районах Москвы

Популяция рысей в подмосковных лесах увеличилась в 2,5 раза

Россияне начали выкидывать домашних животных после окончания дачного сезона

В подмосковный "Лосиный остров" прибыл лосенок из Архангельской области

Брачный сезон начался у диких кабанов в Москве

Владельцам домашних животных напомнили о штрафах за неправильное захоронение умерших питомцев. Соответствующие правила, вступившие в силу 1 марта этого года, запрещают хозяевам самостоятельно заниматься этим.

По закону тело умершего питомца считается биологическим отходом и подлежит обязательной кремации. Запрещается захоранивать животных во дворах частных домов, на дачных участках или в лесных массивах. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика