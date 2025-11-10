Владельцам домашних животных напомнили о штрафах за неправильное захоронение умерших питомцев. Соответствующие правила, вступившие в силу 1 марта этого года, запрещают хозяевам самостоятельно заниматься этим.

По закону тело умершего питомца считается биологическим отходом и подлежит обязательной кремации. Запрещается захоранивать животных во дворах частных домов, на дачных участках или в лесных массивах. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

