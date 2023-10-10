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10 октября, 12:00

Общество

"Актуальный репортаж": более 30% москвичей высказались против нахождения животных в кафе

"Актуальный репортаж": более 30% москвичей высказались против нахождения животных в кафе

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Более трети москвичей высказались против соседства с собаками в кафе и ресторанах. Столичных заведений, куда пускают с животными, становится больше, однако многие горожане отказываются их посещать. При этом эксперты считают, что животных, независимо от размеров, нужно уравнять в правах и ввести для них единые правила посещения.

Как к этой ситуации относятся аллергики и владельцы собак-поводырей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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