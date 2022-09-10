Маму-ленивца и ее детеныша воссоединили в Боливии

На видео – воссоединение мамы-ленивца и ее детеныша в Боливии. Животных разлучили во время эвакуации из зоны лесных пожаров. Там сгорело уже более 4,5 тысячи гектаров.

Пламя угрожает как минимум четырем заповедникам. Сотни пожарных и волонтеров не могут справиться с огнем из-за сильного ветра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.