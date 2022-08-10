В Московском зоопарке – пополнение. Там в центре воспроизводства редких видов родились три птенца полярной совы.

Эти птицы откладывают яйца с небольшими временными интервалами, поэтому малыши появились на свет не в один день. Теперь они покрыты пушком серого цвета, что позволяет им быть менее заметными. Постепенно у птенцов начнут отрастать белые перья. Летать они смогут примерно через 50 дней, когда полностью оперятся. И достаточно скоро станут самостоятельными.

Посмотреть на птенцов полярной совы уже можно на обзорной экскурсии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.