15:00
В Московском зоопарке – пополнение. Там в центре воспроизводства редких видов родились три птенца полярной совы.
Эти птицы откладывают яйца с небольшими временными интервалами, поэтому малыши появились на свет не в один день. Теперь они покрыты пушком серого цвета, что позволяет им быть менее заметными. Постепенно у птенцов начнут отрастать белые перья. Летать они смогут примерно через 50 дней, когда полностью оперятся. И достаточно скоро станут самостоятельными.
Посмотреть на птенцов полярной совы уже можно на обзорной экскурсии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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