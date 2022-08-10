К сотрудникам магазина Swarovski пришла белка

Белка проникла в один из магазинов Swarovski. Животное случайно попало внутрь магазина.

Белка была напугана из-за коробок и стеллажей. Да и работники тоже изрядно понервничали. Если бы что-то разбилось, то возмещать ущерб пришлось бы им. Белка смогла выбраться на улицу, а товар остался цел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.