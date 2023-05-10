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Общество

В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак

В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак

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Самовыгул собак хотят приравнять к их выбрасыванию на улицу. Ряд масштабных поправок в закон "Об ответственном обращении с животными" готовят депутаты Госдумы, заявили СМИ.

Такие меры направлены на борьбу с появлением бездомных животных на улицах. Например, предлагается сделать обязательным чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек. Отдельно в законопроекте коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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