В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак

Самовыгул собак хотят приравнять к их выбрасыванию на улицу. Ряд масштабных поправок в закон "Об ответственном обращении с животными" готовят депутаты Госдумы, заявили СМИ.

Такие меры направлены на борьбу с появлением бездомных животных на улицах. Например, предлагается сделать обязательным чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек. Отдельно в законопроекте коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных.

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