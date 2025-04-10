Москвичи начали помогать птицам пережить похолодание

Резкое похолодание в Москве застало птиц врасплох. Скворцы, дрозды и рябинники вернулись в столицу, но из-за неожиданной смены погоды оказались под угрозой гибели. Экологи и специалисты департамента природопользования призывают горожан помогать пернатым – развешивать кормушки, готовить угощения и устанавливать скворечники.

К инициативе уже подключились телезрители – они делятся видео и фото кормушек, сделанных своими руками. Экологи напоминают, что корм должен быть безопасным: подойдут ягоды калины, клюквы, брусники, а также вареное яйцо или творог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.