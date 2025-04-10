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10 апреля, 11:15

Город

Москвичи начали помогать птицам пережить похолодание

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Резкое похолодание в Москве застало птиц врасплох. Скворцы, дрозды и рябинники вернулись в столицу, но из-за неожиданной смены погоды оказались под угрозой гибели. Экологи и специалисты департамента природопользования призывают горожан помогать пернатым – развешивать кормушки, готовить угощения и устанавливать скворечники.

К инициативе уже подключились телезрители – они делятся видео и фото кормушек, сделанных своими руками. Экологи напоминают, что корм должен быть безопасным: подойдут ягоды калины, клюквы, брусники, а также вареное яйцо или творог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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