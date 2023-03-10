07:45Общество
Москвичей попросили продолжать подкармливать птиц в парках
Высота сугробов в марте побила рекорды зимы. В столичных парках еще лежит снег, под которым скрыт основной корм пернатых. Поэтому в Мосприроде попросили москвичей поддержать птиц и продолжить делиться едой.
Специалисты напомнили, что все гостинцы должны быть свежими. Не стоит подкармливать птиц фруктами, хлебом и сдобой. Можно принести ягоды, овсянку, а также различные орехи, за исключением миндаля.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.