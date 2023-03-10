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Общество

Москвичей попросили продолжать подкармливать птиц в парках

Москвичей попросили продолжать подкармливать птиц в парках

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Высота сугробов в марте побила рекорды зимы. В столичных парках еще лежит снег, под которым скрыт основной корм пернатых. Поэтому в Мосприроде попросили москвичей поддержать птиц и продолжить делиться едой.

Специалисты напомнили, что все гостинцы должны быть свежими. Не стоит подкармливать птиц фруктами, хлебом и сдобой. Можно принести ягоды, овсянку, а также различные орехи, за исключением миндаля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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