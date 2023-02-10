"Актуальный репортаж": в Подмосковье предложили отлавливать собак с помощью нейросети

В Московской области собираются решить проблему с бродячими собаками с помощью нейросети. Об этом заявили в подмосковном правительстве.

Идея в том, чтобы искусственный интеллект получал информацию с 40 тысяч камер видеонаблюдения, затем анализировал изображения и фиксировал животных, подпадающих под определенные критерии. Далее их будут отлавливать, отправлять в приюты и чипировать.

Как нейросеть отличит домашнее животное от бездомного? И как решают проблему пока проект еще не запущен? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.