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Общество

В России предложили ввести разрешения на владение бойцовскими собаками

В России предложили ввести разрешения на владение бойцовскими собаками

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В России предложили ввести спецразрешения на владение собаками бойцовых пород. По мнению авторов инициативы, иметь таких питомцев можно только после прохождения курсов и получения сертификата.

Однако среди кинологов уже нашлись те, кто против такого разделения. По их мнению, дело не в породе, а в хозяине. Кинологи заявили, что эффективнее и логичнее ввести курсы и экзамены для всех начинающих собаководов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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