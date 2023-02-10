В России предложили ввести разрешения на владение бойцовскими собаками

В России предложили ввести спецразрешения на владение собаками бойцовых пород. По мнению авторов инициативы, иметь таких питомцев можно только после прохождения курсов и получения сертификата.

Однако среди кинологов уже нашлись те, кто против такого разделения. По их мнению, дело не в породе, а в хозяине. Кинологи заявили, что эффективнее и логичнее ввести курсы и экзамены для всех начинающих собаководов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.