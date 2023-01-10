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10 января, 19:30

Общество

Ветеринары рассказали, как защитить лапы домашних собак от зимних реагентов

Ветеринары рассказали, как защитить лапы домашних собак от зимних реагентов

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В издании Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" рассказали, как защитить лапы домашних питомцев от зимних реагентов. Ветеринары предложили использовать собахилы – это разновидность собачьих носков. Их делают из эластичного материала и подбирают по размеру лап собаки.

Если животное не хочет надевать носки, то ветврачи рекомендуют перед прогулкой обработать лапы воском. Плотный водонепроницаемый слой спасет от реагентов, бензина, мазута и других разлитых по земле жидкостей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеобществовидеоАлина Гилева
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