Ветеринары рассказали, как защитить лапы домашних собак от зимних реагентов

В издании Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" рассказали, как защитить лапы домашних питомцев от зимних реагентов. Ветеринары предложили использовать собахилы – это разновидность собачьих носков. Их делают из эластичного материала и подбирают по размеру лап собаки.

Если животное не хочет надевать носки, то ветврачи рекомендуют перед прогулкой обработать лапы воском. Плотный водонепроницаемый слой спасет от реагентов, бензина, мазута и других разлитых по земле жидкостей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.