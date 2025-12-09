В Буэнос-Айресе установили мировой рекорд по сбору ретриверов

В столице Аргентине, Буэнос-Айресе, установлен неофициальный мировой рекорд по количеству золотистых ретриверов, собранных в одном месте. В парке на организованную прогулку одновременно вышли более 2 тысяч собак этой породы.

Мероприятие организовал известный блогер, прославившийся видео со своим золотистым ретривером по кличке Оли. Для поддержания порядка организаторы заранее попросили всех владельцев обязательно использовать поводки и снабдить питомцев жетонами с именами.

