09 ноября, 10:00

Город

Сельскохозяйственные животные стали появляться в городских районах Москвы

Сельскохозяйственные животные появляются в городских районах Москвы. Если к знаменитым Бутовским козам москвичи уже привыкли, то коровы у станций метро Солнцевской линии и куры в квартирах Хорошёвского района вызывают удивление.

В деревне Рассказовка коровы пасутся рядом с дорогой и станцией метро. Владельцев животных найти не удалось. В другом случае в квартире на улице Викторенко содержались куры, собаки и чернобурая лиса. Прокуратура передала лиса в Московский зоопарк, так как закон запрещает содержать диких животных дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоЕгор БедуляМуса Мстоян

