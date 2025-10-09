Летучие мыши не переносят бешенство в столичном регионе

Летучие мыши не являются вероятными переносчиками бешенства. Об этом заявила директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она прокомментировала сообщения о нашествии летучих мышей на московские квартиры и дала рекомендации, как вести себя при встрече с этими животными.

О том что, летучие мыши проникают в жилища в Москве и Подмосковье, ранее сообщили пользователи соцсетей. Наибольшее число случаев фиксируется в жилых комплексах, расположенных рядом с лесом. Летучие мыши долетают даже до 20 этажа.

