09 октября, 16:30

Город

Летучие мыши не переносят бешенство в столичном регионе

Летучие мыши не переносят бешенство в столичном регионе

Летучие мыши не являются вероятными переносчиками бешенства. Об этом заявила директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она прокомментировала сообщения о нашествии летучих мышей на московские квартиры и дала рекомендации, как вести себя при встрече с этими животными.

О том что, летучие мыши проникают в жилища в Москве и Подмосковье, ранее сообщили пользователи соцсетей. Наибольшее число случаев фиксируется в жилых комплексах, расположенных рядом с лесом. Летучие мыши долетают даже до 20 этажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия Шкода

