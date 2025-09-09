Спасенный леопард добрался до самой высокой точки ареала в Приморье

В Приморском крае леопард по кличке Leo 260M обосновался на самой восточной точке ареала – в Ольгинском округе, где леопардов не было более 50 лет.

Это первый дальневосточный леопард, который вернулся в дикую природу после реабилитации. Его обнаружили котенком летом 2022 года рядом с национальным парком "Земля леопарда" без матери, истощенным и умирающим.

Специалисты выходили животное и выпустили на волю в Уссурийском заповеднике. За 2 года он прошел более 300 километров, исследуя новые территории.

