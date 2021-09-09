Гусей заметили на Джамгаровском пруду

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи поделились кадрами с Джамгаровского пруда. Там заметили гусей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.