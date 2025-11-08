Россияне начали выкидывать домашних животных после окончания дачного сезона

Россияне начали выкидывать на улицу домашних животных после окончания дачного сезона. Например, в Куркино неизвестные выбросили гуся.

В одном из московских СНТ женщина обнаружила несколько котят. По ее словам, проблема с брошенными животными актуальна круглый год, но особенно осенью, когда дачники не хотят забирать питомцев с собой. В итоге большинство животных погибают на участках от голода и холода.



