В Московском зоопарке временно закрыли часть павильона "Животные Африки" по техническим причинам. Нельзя будет посетить медоедов, капскую белку и дикдиков. Столичный зоосад обещает уведомить о возобновлении работы этой части павильона дополнительно.

Кроме того, Московский зоопарк изменил и режим работы с 1 ноября.Теперь он открыт для посетителей с 09:00 до 17:00. Пройти на территорию можно до 16:00.

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