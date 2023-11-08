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08 ноября, 08:30

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Московский зоопарк показал птенца журавля Стэнли

Московский зоопарк показал птенца журавля Стэнли

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Москвичам показали птенца журавля Стэнли, который родился в столичном зоопарке в конце лета. За несколько месяцев он окреп и теперь прогуливается по вольеру вместе с родителями.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, увидеть семейство журавлей можно на старой территории зоопарка в одном из вольеров Дома птиц. При этом слишком близко подходить к остекленному вольеру нельзя. Журавли волнуются, если рядом оказываются посторонние.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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