Африканские акациевые крысы появились в Московском зоопарке. В вольеры поселили сразу 15 особей – родителей с детенышами. Для них оборудовали подвесные домики, искусственные и натуральные стволы деревьев для лазания и несколько кормушек. В рационе грызунов – зерно и фрукты.

Акациевые крысы – ночные животные. Чтобы посетители смогли за ними наблюдать, в вольере настроили специальное освещение. В часы работы зоопарка там включают лампы, имитирующие лунный свет. Ночью зажигаются дневные светильники, и зверьки отсыпаются.

