08 октября, 17:30

Город

Африканские акациевые крысы появились в Московском зоопарке

Лисы, лоси и кабаны стали чаще появляться в столичных районах

Новости мира: почти 600 застрявших на Эвересте туристов спасены

В Московском зоопарке изменили режим дня и ночи для животных

Гималайские медведи в Московском зоопарке набрали к зиме 15 кг

Россиянам напомнили о возможности выкупать отдельное место для питомцев

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал 800 граммов за месяц зажировки

Летучие мыши в Москве начали искать укрытия перед зимней спячкой

В одном из дворов столичного района Лефортово появились павлины

Владельцев животных в России начали обманывать через фейковые каналы ветклиник

Африканские акациевые крысы появились в Московском зоопарке. В вольеры поселили сразу 15 особей – родителей с детенышами. Для них оборудовали подвесные домики, искусственные и натуральные стволы деревьев для лазания и несколько кормушек. В рационе грызунов – зерно и фрукты.

Акациевые крысы – ночные животные. Чтобы посетители смогли за ними наблюдать, в вольере настроили специальное освещение. В часы работы зоопарка там включают лампы, имитирующие лунный свет. Ночью зажигаются дневные светильники, и зверьки отсыпаются.

