Лисы, лоси и кабаны стали чаще появляться в столичных районах

В Москве и Подмосковье участились случаи выхода диких животных в городскую среду. Жители регистрируют появление лис, лосей и кабанов в разных районах, включая Люблино, Измайлово и Красногорск.

По словам специалистов, это связано с ростом численности животных и сокращением их естественной среды обитания. Охотовед Михаил Кречмар отметил, что зарастание заброшенных сельхозземель создает дополнительную кормовую базу.

