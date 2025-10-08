08 октября, 22:30Город
Лисы, лоси и кабаны стали чаще появляться в столичных районах
В Москве и Подмосковье участились случаи выхода диких животных в городскую среду. Жители регистрируют появление лис, лосей и кабанов в разных районах, включая Люблино, Измайлово и Красногорск.
По словам специалистов, это связано с ростом численности животных и сокращением их естественной среды обитания. Охотовед Михаил Кречмар отметил, что зарастание заброшенных сельхозземель создает дополнительную кормовую базу.
