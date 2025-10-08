Форма поиска по сайту

08 октября, 22:30

Город

Лисы, лоси и кабаны стали чаще появляться в столичных районах

Лисы, лоси и кабаны стали чаще появляться в столичных районах

В Москве и Подмосковье участились случаи выхода диких животных в городскую среду. Жители регистрируют появление лис, лосей и кабанов в разных районах, включая Люблино, Измайлово и Красногорск.

По словам специалистов, это связано с ростом численности животных и сокращением их естественной среды обитания. Охотовед Михаил Кречмар отметил, что зарастание заброшенных сельхозземель создает дополнительную кормовую базу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

