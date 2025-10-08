Форма поиска по сайту

Новости

08 октября, 11:00

Город

В Московском зоопарке изменили режим дня и ночи для животных

Московский зоопарк изменил режим освещения в вольерах, чтобы посетители могли наблюдать за ночными животными. Днем включается искусственное лунное освещение, а после закрытия – дневной свет.

Впервые за 10 лет посетители увидят редких акациевых крыс. В экспозиции представлены 15 особей, которые живут семейными группами и строят собственные гнезда. Для особей, не принятых обратно в семью после суточного отсутствия, создан отдельный павильон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

