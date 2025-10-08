Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 11:00

Город

Гималайские медведи в Московском зоопарке набрали к зиме 15 кг

Гималайские медведи в Московском зоопарке набрали к зиме 15 кг

Россиянам напомнили о возможности выкупать отдельное место для питомцев

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал 800 граммов за месяц зажировки

Летучие мыши в Москве начали искать укрытия перед зимней спячкой

В одном из дворов столичного района Лефортово появились павлины

Владельцев животных в России начали обманывать через фейковые каналы ветклиник

Приют для кошек в Греции открыл набор волонтеров с бесплатным проживанием на берегу моря

Новости регионов: медведь появился в центре города на острове Итуруп

"Московский патруль": житель Подольска избил собаку-инвалида

Напавшему на собаку-инвалида жителю Подольска грозит серьезное наказание

Гималайские медведи Вася и Фаня в Московском зоопарке набрали к зиме 15 килограммов. Если летом самец и самка весили около 130 килограммов, то сейчас их вес составляет примерно по 145.

Для зимней спячки медведей сотрудники зоопарка уже подготовили внутренние вольеры: открыли окна, приглушили отопление, чтобы поддерживать комфортную температуру. В вольеры высыпали большое количество древесной стружки, из которой косолапые начали делать гнезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика