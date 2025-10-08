Гималайские медведи в Московском зоопарке набрали к зиме 15 кг

Гималайские медведи Вася и Фаня в Московском зоопарке набрали к зиме 15 килограммов. Если летом самец и самка весили около 130 килограммов, то сейчас их вес составляет примерно по 145.

Для зимней спячки медведей сотрудники зоопарка уже подготовили внутренние вольеры: открыли окна, приглушили отопление, чтобы поддерживать комфортную температуру. В вольеры высыпали большое количество древесной стружки, из которой косолапые начали делать гнезда.

