В Московском зоопарке рассказали о самочувствии раненого белого медведя. По словам зоологов, есть положительная динамика. Животное хорошо ест и пьет, выглядит довольным. Но состояние задних лап пока без изменений.

Обездвиженного хищника нашли в Красноярском крае недалеко от жилых домов. Позднее стало известно, что в медведя стреляли самодельной картечью. Животное привезли в Москву на лечение на следующий же день. Пока неясно, сможет ли медведь нормально ходить, ранее специалисты заявляли, что у животного отказали задние лапы из-за отека спинного мозга. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.