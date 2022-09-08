В Московском зоопарке рассказали о состоянии раненого белого медведя

В Московском зоопарке рассказали, как себя чувствует раненый белый медведь, По словам зоологов, есть положительная динамика.

Животное хорошо ест и пьет, выглядит довольным. Но состояние задних лап пока без изменений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.