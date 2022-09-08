Десятки спасенных птиц выпустили в ТиНАО

В ТиНАО выпустили десятки спасенных птиц. Все они находились в Центре реабилитации диких животных.

Обессиленных птиц нашли москвичи, которые и вызвали специалистов через Единую справочную службу мэрии. В Центре пернатых подлечили и сделали все, чтобы птицы смогли самостоятельно выжить в естественной среде обитания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.