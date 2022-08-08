Застрявшую в реке белуху спасли во Франции

Во Франции спасают белуху, застрявшую в реке Сена. Кита, который обычно обитает в холодных водах Арктики, обнаружили плывущим вверх от Ла-Манша.

От замороженной сельди и живой форели на обед он отказался, поэтому дротиком пришлось ввести витамины и антибиотик. Неизвестно, что заставило животное заплыть так далеко. Однако такой маршрут на юг может стоить ему жизни.

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