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Новости

08 июля, 08:00

Общество

Владельцев домашних питомцев ждет ужесточение ответственности

Владельцев домашних питомцев ждет ужесточение ответственности

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В России ужесточают меры ответственности для владельцев домашних животных. С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на содержание в домашних условиях ряда экзотических видов, в том числе питонов, некоторых приматов и львов.

Кроме того, планируется усилить уголовную ответственность за преступления в отношении животных. Законопроект еще дорабатывается, в обсуждении участвуют общественники и зоозащитники. Также предлагается увеличить срок давности для обращения за возмещением ущерба после укуса собаки до трех лет вместо двух месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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