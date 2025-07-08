Владельцев домашних питомцев ждет ужесточение ответственности

В России ужесточают меры ответственности для владельцев домашних животных. С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на содержание в домашних условиях ряда экзотических видов, в том числе питонов, некоторых приматов и львов.

Кроме того, планируется усилить уголовную ответственность за преступления в отношении животных. Законопроект еще дорабатывается, в обсуждении участвуют общественники и зоозащитники. Также предлагается увеличить срок давности для обращения за возмещением ущерба после укуса собаки до трех лет вместо двух месяцев.

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