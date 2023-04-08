После месяца тренировок медведь Диксон разучил упражнение под названием "Дай". Теперь по просьбе зоологов он может передать им в руки тренировочную палочку. Такую разминку используют, чтобы отвлечь и расслабить медведя. Найденный полгода назад на Таймыре раненый зверь оказался с характером. Когда что-то не получается, он начинает нервничать. Впрочем, такое упорство только на пользу для восстановления.

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