"Актуальный репортаж": москвичи стали чаще замечать диких лисиц в столице

Дикие лисы все чаще стали выходить из лесопарков к людям. Они попадают на видео в разных районах столицы. В Бутове они гуляют по машинам, в Тропарево-Никулине – по детской площадке. Некоторые москвичи их подкармливают, а кто-то пытается подойти поближе, чтобы погладить.

Чего ни в коем случае нельзя делать при встрече с лисой? Не переносят ли они какие-то опасные заболевания? И почему их стало так много в последние недели? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.