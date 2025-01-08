Спасатели на западе Москвы вытащили из вентиляции застрявшего кота

Застрявшего в вентиляции кота вытащили спасатели в квартире жилого дома на Осеннем бульваре. Об этом сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Жильцы дома услышали мяуканье кота где-то в стене. Спасатели с помощью гибкой камеры обнаружили кота на глубине 4,5 метра. Они опустили вниз петлю и выловили животное. Кот провел в вентиляции несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

