08 января, 21:15Происшествия
Спасатели на западе Москвы вытащили из вентиляции застрявшего кота
Застрявшего в вентиляции кота вытащили спасатели в квартире жилого дома на Осеннем бульваре. Об этом сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".
Жильцы дома услышали мяуканье кота где-то в стене. Спасатели с помощью гибкой камеры обнаружили кота на глубине 4,5 метра. Они опустили вниз петлю и выловили животное. Кот провел в вентиляции несколько дней.
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