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08 января, 21:15

Происшествия

Спасатели на западе Москвы вытащили из вентиляции застрявшего кота

Спасатели на западе Москвы вытащили из вентиляции застрявшего кота

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Застрявшего в вентиляции кота вытащили спасатели в квартире жилого дома на Осеннем бульваре. Об этом сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Жильцы дома услышали мяуканье кота где-то в стене. Спасатели с помощью гибкой камеры обнаружили кота на глубине 4,5 метра. Они опустили вниз петлю и выловили животное. Кот провел в вентиляции несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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