В Московский зоопарк начали слетаться утки Огари на зиму

В Московский зоопарк на зиму начали слетаться Огари. Рыжих уток можно встретить практически во всех уголках, сообщили сотрудники. На территории сада пруды замерзают не полностью, есть еда и островные домики.

Для Москвы утки Огари вовсе не коренные жители, но на городских прудах чувствуют себя комфортно зимой и летом. Они выводят потомство, поэтому за последние полвека их численность в Москве сильно выросла.

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