Хищник, которого обнаружили на западе столицы, мог отдыхать по пути на юг – Бурмистров

Ястреб, которого в среду заметили на западе Москвы, вполне мог направляться на юг. И площадку во дворе Минской улицы облюбовал просто для отдыха, а не из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Сам ястреб находится в хорошей форме, судя по тому, что он там ел голубя, он вполне себе может охотиться, смерть от голубя ему не угрожает. Соответственно сейчас период, когда хищные птицы у нас улетают на юг, и по факту это мог быть транзитный ястреб, который просто при перелете сел отдохнуть, подкормиться, а потом улетел дальше", – сообщил Бурмистров.

Также, по словам Бурмистрова, ведомство получило как минимум три заявки о ястребе. Но ни на одной из названных улиц специалистам он так и не встретился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.