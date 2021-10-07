Хищник, которого обнаружили на западе столицы, мог отдыхать по пути на юг – Бурмистров

15:30
Ястреб, которого в среду заметили на западе Москвы, вполне мог направляться на юг. И площадку во дворе Минской улицы облюбовал просто для отдыха, а не из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"Сам ястреб находится в хорошей форме, судя по тому, что он там ел голубя, он вполне себе может охотиться, смерть от голубя ему не угрожает. Соответственно сейчас период, когда хищные птицы у нас улетают на юг, и по факту это мог быть транзитный ястреб, который просто при перелете сел отдохнуть, подкормиться, а потом улетел дальше", – сообщил Бурмистров.
Также, по словам Бурмистрова, ведомство получило как минимум три заявки о ястребе. Но ни на одной из названных улиц специалистам он так и не встретился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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