Одиннадцать птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке

11 птенцов фламинго появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Всего вылупились семь красных и четыре розовых фламинго. У орнитологов зоопарка большой опыт в размножении этих птиц. Снесенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком. Это нужно, чтобы птицы не выкинули из гнезда настоящее яйцо и не повредили его.

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