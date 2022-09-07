Москвичи заметили кота в "кабриолете"

Кот на станции метро "Савеловская" путешествовал в сумке хозяйки. Очевидцы сфотографировали кота в "кабриолете" – так в телеграм-каналах прокомментировали эти кадры.

Такой способ провоза животных кажется любопытным, но опасным – питомец в любой момент может выпрыгнуть. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.