Раненый белый медведь, доставленный из Красноярска в Москву, отходит от наркоза. Об этом рассказали в Московском зоопарке. Ветеринары проводят исследования, животное получает антибиотики, обезболивающие. Его готовят к операции.

Раненого белого медведя обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Также специалисты обнаружили огнестрельное ранение в лопатку и сейчас у него паралич задней части тела. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.