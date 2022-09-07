В московском депо "Северное" всем коллективом спасали сову. Кадры прислали сотрудники учреждения. Как такая большая птица оказалась на территории метрополитена – неизвестно.

Ловили ее по старинке, набрасывая сверху ткань. Надо сказать, что сова не особенно сопротивлялась. С птицей все в порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.