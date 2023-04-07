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07 апреля, 14:45

Общество

Москвичка обнаружили змею в контейнере с клубникой

Москвичка обнаружили змею в контейнере с клубникой

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Две столичные покупательницы обнаружили в контейнере с клубникой змею. Такая продукция была куплена в одном из магазинов на улице Ватутина. Змею нашла дочь женщины, когда решила помыть ягоды. Сначала девочка приняла животное за палку и хотела выкинуть, но оно начало шевелиться.

Змееныша вынесли в подъезд. Там его посадили в аквариум и дали немного еды. Фотографию змеи Любовь выложила в Сеть, чтобы ей подсказали, какое животное очутилось в ягодах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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