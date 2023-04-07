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В мире

"Актуальный репортаж": в Колумбии решили депортировать бегемотов в Индию

"Актуальный репортаж": в Колумбии решили депортировать бегемотов в Индию

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Колумбия отправляет бегемотов наркобарона Пабло Эскобара в эмиграцию – 70 особей спецрейсом доставят в Индию. Дело в том, что количество этих животных стало расти быстро – они разрушают экосистему страны, поедая весь урожай и загрязняя реки своими продуктами жизнедеятельности.

Похожая ситуация ранее сложилась в Австралии с кроликами. Можно ли гуманно решить проблему? Почему перенаселение животных негативно сказывается на экосистеме?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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