Более 400 владельцев животных обратились в подмосковные клиники из-за укусов клещей

За две недели более 400 владельцев животных обратились к ветеринарам в Подмосковье. Дело в том, что в Московском регионе проснулись клещи.

Опасны они не только для домашних питомцев, но и для людей. Клещи могут быть переносчиками таких болезней, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Впрочем, подцепить клеща можно не только в лесу, но и в городском парке.

Как защитить себя и домашнего питомца? И что делать, если клещ все-таки укусил? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.